شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا لـ" أحمد فتحى" داخل معسكر الفراعنة: كل سنة وأنت طيب يا جوكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود كهربا لاعب فريق أفيش البرتغالى ومنتخب مصر صورة له برفقة أحمد فتحى قائد فريق الاهلى ومنتخب مصر عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى أنسجرام أحتفالا بعيد ميلادة .

حرص الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة حسام البدرى، واللاعبون على الاحتفال بعيد ميلاد أحمد فتحى ، خلال تواجدهم فى المعسكر المغلق استعدادًا لمباراتي كينيا والنيجر في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.

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أحمد فتحى يحتفل بعيد ميلاده الـ 35، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، وأحضر الجهاز الفنى للفراعنة "تورتة" عليها صورة الجوكر وأسمه للاحتفال بعيد ميلاده.

الجوكر كما تلقبه الجماهيربدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.