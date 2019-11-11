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الإسماعيلي يكشف حقيقة عرض العربي الكويتي لضم شيلونجو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي الاسماعيلي حقيقة وصول عرض لناديه للتعاقد مع النامبيبي شيلونجو مهاجم الفريق من العربي الكويتي مقابل 600 الف دولار 

 

وقال المصدر إن الاسماعيلي لم يتلقي اي عروض داخلية أو خارجية للتعاقد مع شيلونجو وأن الأمر لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية بحسب وصفه 

 

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واضاف نفس المصدر أن الاسماعيلي ليس لديه نية للتفريط في خدمات شيلونجو الذي يشارك بصفة أساسية في خط هجوم الدراويش بعد تحويل إعارته من سموحة لبيع نهائي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية 

 

ونجح شيلونجو في تسجيل هدفي فوز الاسماعيلي علي الجزيرة الإماراتي في دور الستة عشر بالبطولة العربية ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في 26 نوفمبر الجاري بالامارات .

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