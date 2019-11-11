شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف حقيقة عرض العربي الكويتي لضم شيلونجو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
واضاف نفس المصدر أن الاسماعيلي ليس لديه نية للتفريط في خدمات شيلونجو الذي يشارك بصفة أساسية في خط هجوم الدراويش بعد تحويل إعارته من سموحة لبيع نهائي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية
ونجح شيلونجو في تسجيل هدفي فوز الاسماعيلي علي الجزيرة الإماراتي في دور الستة عشر بالبطولة العربية ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في 26 نوفمبر الجاري بالامارات .
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