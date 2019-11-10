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جوارديولا يصب غضبه علي التحكيم خلال مباراة ليفربول

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

عبر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن غضبه من قرارات التحكيم، في مباراة فريقه أمام ليفربول، بالبريميرليج.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

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حيث نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في ملعب الأنفيلد. 

ورفض جوارديولا التعليق على قرارات التحكيم، خلال تصريحاته لشبكة قنوات "بي بي سي" البريطانية، قائلا:" اسألوا الحكام هل لدينا ركلة جزاء، أم لا، لا تسألوني، 

وتابع:" من الممكن أن تسألوا مايك رايلي (رئيس لجنة الحكام)، وحكام الـ VAR".

وعن حديثه مع حكام المباراة بعد نهاية المباراة، قال: "لا، كنت أهنئهم، كما تعرفون أنا مهذب للغاية".

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