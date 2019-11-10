- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يصب غضبه علي التحكيم خلال مباراة ليفربول والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
عبر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن غضبه من قرارات التحكيم، في مباراة فريقه أمام ليفربول، بالبريميرليج.
نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
حيث نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في ملعب الأنفيلد.
ورفض جوارديولا التعليق على قرارات التحكيم، خلال تصريحاته لشبكة قنوات "بي بي سي" البريطانية، قائلا:" اسألوا الحكام هل لدينا ركلة جزاء، أم لا، لا تسألوني،
وتابع:" من الممكن أن تسألوا مايك رايلي (رئيس لجنة الحكام)، وحكام الـ VAR".
وعن حديثه مع حكام المباراة بعد نهاية المباراة، قال: "لا، كنت أهنئهم، كما تعرفون أنا مهذب للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يصب غضبه علي التحكيم خلال مباراة ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.