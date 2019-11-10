صلاح أعلى لاعبي الفريقين في التقييم النهائي للمباراة

الأحد 10 نوفمبر 2019

محمد صلاح

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في ملعب الأنفيلد.

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حيث أعدت شبكة "هوسكورد" العالمية تقييمًا لأداء الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بعد مشاركته في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي.

وبحسب شبكة "هوسكورد"، حصل صلاح على تقييم 7.9/10 وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين في هذه المباراة، فين وصل نسبة استحواذه على الكرة 3.7/10، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 91 %.

وتابعت الشبكة، أن صلاح فقد الاستحواذ على كرته مرتين، وصوب ثلاث تسديدات، اثنتين تجاه المرمى وواحدة تم اعتراضها من قِبل الخصم.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن تشيلسي وليستر سيتي أقرب ملاحقيه.