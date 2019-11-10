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صلاح أعلى لاعبي الفريقين في التقييم النهائي للمباراة

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

محمد صلاح

نجح فريق في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في ملعب الأنفيلد. 

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حيث أعدت شبكة "هوسكورد" العالمية تقييمًا لأداء الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بعد مشاركته في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي.

وبحسب شبكة "هوسكورد"، حصل صلاح على تقييم 7.9/10 وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين في هذه المباراة، فين وصل نسبة استحواذه على الكرة 3.7/10، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 91 %.

وتابعت الشبكة، أن صلاح فقد الاستحواذ على كرته مرتين، وصوب ثلاث تسديدات، اثنتين تجاه المرمى وواحدة تم اعتراضها من قِبل الخصم.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الممتاز برصيد 34 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن وليستر سيتي أقرب ملاحقيه.

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