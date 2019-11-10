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الأحد 10 نوفمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم بث مباشر عبر موقعنا بث مباشر مباراة يوفنتوس وميلان جودة عالية من خلال مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان مباشر وذلك في قمة كروية من العيار الثقيل في الدوري الإيطالي عندما تنطلق مواجهات الجولة الثانية عشرة من الكالتشيو بهذا اللقاء على ملعب أليانز أرينا بمدينة تورينو الخاص بفريق السيدة العجوز الباحث عن الإجهاز على ضيفه واستغلال الأوضاع التي يمر بها وتنطلق مباراة يوفنتوس واسي ميلان اليوم في الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة ما يوافق الساعة العاشرة وخمسة واربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وهي موقعة كروية ساخنة تعيد إلى الأذهان القمم الجميلة في الملاعب الإيطالية ونتابعها من خلال مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر يوتيوب فتابعونا.

واعلن اليوفنتوس وميلان الإيطالي تشكيلة الفريقان الرسمية لمباراتهما معا ضمن إطار الجولة الثانية عشر من منافسات الدورى الايطالي الممتاز والتي ستقام علي ملعب اليوفنتوس " اليانز ستاديوم " بمدينة تورينو الإيطالية. وجاء تشكيل ساري مدرب اليوفنتوس لمواجهة الميلان علي النحو التالي. Advertisements حراسة المرمي : تشيرني خط الدفاع: كوراردو_ بونوتشي _ دي ليخت _ ساندرو خط الوسط : بيانيتش_ ماتويدى _ بيناتكور خط الهجوم : بيرنارديسكي _ هيجواين _ رونالدو واعلن السيد بيولي تشكيلة ميلان الإيطالي لمواجهة يوفنتوس وجاءت ع النحو التالي. حراسة المرمي : دوناروما خط الدفاع : كونتي _ رومانيولي_ دوراتي _ هيرنانديز خط الوسط: بوكيتا_ بن ناصر _ كرونيتش خط الهجوم : سوسو _ تشان _ بياتيك يحتل اليوفنتوس وصافة جدول الترتيب برصيد ٢٩ نقطة بينما يحتل ميلان الإيطالي المركز الثالث عشر برصيد ١٤ نقطة.

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