موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

الأحد 10 نوفمبر 2019

ليفربول

انتهت قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي بفوز الريدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.



موعد مباراة ليفربول القادمة و القنوات الناقلة

ويحل ليفربول في المباراة المقبلة له في الدوري الإنجليزي ضيفاً على فريق كريستال بالاس في إطار الجولة الثالثة عشر للدوري، ومن المقرر أن يُقام اللقاء في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، وتُقام المُباراة الساعة 19:00 بتوقيت دبي و أبو ظبي، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، و17:00 بتوقيت القاهرة.

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مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

حقق نادي ليفربول، اليوم الأحد، انتصاراً هاماً على فريق مانشستر سيتي في إطار قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف المُباراة للريدز فابينيو في الدقيقة 6، ومحمد صلاح في الدقيقة 13، وساديو ماني في الدقيقة 51، فيما ذلل البرتغالي برناردو سيلفا الفارق لصالح فريقه مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 78.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن السيتي الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن تشيلسي و ليستر سيتي في المركزين الثاني والثالث برصيد 26 نقطة.