بارما يضرب روما بهدفين في الدوري الإيطالي

الأحد 10 نوفمبر 2019

واصل بارما الايطالي نتائجه الإيجابية في مواجهة كبار الدورى الايطالي، هذه المرة أمام روما الإيطالي حيث تغلب بارما علي روما بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت علي ملعب اينيو تارديني بمدينة بارما الايطالية ضمن إطار الجولة الثانية عشر من منافسات الدورى الايطالي .



تقدم بارما الايطالي بالهدف الأول في الدقيقة ٦٨من زمن الشوط التاني عن طريق لاعب وسط ماتيو سبروكاتي، لم يستطع روما الإيطالي صاعة فرص محققة للتسجيل طوال زمن المباراة إلا بعد تقدم بارما بالهدف الاول، أهدر المهاجم البوسني فرصة لاتعوض أثناء ضغط روما المتواصل بحثا عن هدف تعديل النتيحة في هجمة مرتدة سريعة سجل اندريس كونرز هدف قتل المبارة في الدقيقة الثالثة من زمن الوقت الضائع المقدر بـ ٤دقائق، انتهت المقابلة بفوز بارما بهدفين مقابل لاشيء .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بارما الايطالي الي ١٧ نقطة بالمركز الثامن، بينما ظل روما في المركز السادس برصيد ٢٢نقطة.