- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بارما يضرب روما بهدفين في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
واصل بارما الايطالي نتائجه الإيجابية في مواجهة كبار الدورى الايطالي، هذه المرة أمام روما الإيطالي حيث تغلب بارما علي روما بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت علي ملعب اينيو تارديني بمدينة بارما الايطالية ضمن إطار الجولة الثانية عشر من منافسات الدورى الايطالي .
تقدم بارما الايطالي بالهدف الأول في الدقيقة ٦٨من زمن الشوط التاني عن طريق لاعب وسط ماتيو سبروكاتي، لم يستطع روما الإيطالي صاعة فرص محققة للتسجيل طوال زمن المباراة إلا بعد تقدم بارما بالهدف الاول، أهدر المهاجم البوسني فرصة لاتعوض أثناء ضغط روما المتواصل بحثا عن هدف تعديل النتيحة في هجمة مرتدة سريعة سجل اندريس كونرز هدف قتل المبارة في الدقيقة الثالثة من زمن الوقت الضائع المقدر بـ ٤دقائق، انتهت المقابلة بفوز بارما بهدفين مقابل لاشيء .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد بارما الايطالي الي ١٧ نقطة بالمركز الثامن، بينما ظل روما في المركز السادس برصيد ٢٢نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بارما يضرب روما بهدفين في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.