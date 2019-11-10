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بوندسليغا.. بايرن ميونخ يسحق دورتموند بعد أيام من الهزيمة المذلة

حقق بايرن ميونخ انتصاراً ساحقاً على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند وفاز عليه بأربعة أهداف دون مقابل لينفض غبار هزيمته السابقة التي أدت إلى إقالة مدربه. فيما فاز لايبتزغ على هرتا برلين.

استعاد بايرن ميونخ توازنه وصالح جماهيره بعد أيام من تلقيه هزيمة مهينة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسيلغا)، إذ فاز على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة القمة التي جمعت بينهما اليوم السبت (التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019) على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في شباك دورتموند في الدقيقة 17 ثم أضاف سيرجي غنابري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47. بعدها سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 76، ليتبعه الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 80 والذي سجله ماتس هوميلز لاعب دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان بايرن ميونخ الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة حيث أحكم سيطرته على مجريات اللعب وصنع عدداً كبيراً من الفرصة التهديفية التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار أكبر، بينما بدا دورتموند عاجزاً عن إيجاد الحلول وأخفق في هز الشباك رغم بدايته الحماسية في الدقائق الأولى من المباراة.

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ورفع الفريق البافاري، حامل اللقب، رصيده إلى 21 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ وبفارق الأهداف فقط خلف لايبتزغ، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 19 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.

واستعاد بايرن بذلك توازنه بعد الهزيمة المهينة التي مني بها في مباراته الماضية في البوندسليغا، حيث خسر أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي (5/1) ليعادل بذلك أسوأ هزيمة له خلال عشرة أعوام، عندما بايرن أمام فولفسبورغ بالنتيجة نفسها في نيسان/أبريل 2009.

وكان قد أعلن عقب هزيمة يوم السبت الماضي إقالة مدربه نيكو كوفاتش، وأسند المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب المساعد هانس فليك، الذي قاد بايرن للفوز على أولمبياكوس اليوناني 2 / صفر يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ثم قاده للفوز في مباراة قمة البوندسليغا اليوم. وفي وقت سابق اليوم، تغلب لايبتزغ على مضيفه هرتا برلين بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما تجمد رصيد هرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر. وفي مباريات أخرى جرت اليوم، تعادل شالكه مع فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف لكل منهما، فيما تغلب يونيون برلين على مضيفه ماينز بثلاثة أهداف لهدفين وفاز أوغسبورغ على مضيفه بادربورن بهدف دون مقابل.