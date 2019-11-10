شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يبحث عن تأشيرة التأهل أمام النجوم السوداء فى «كان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمعنويات مرتفعة، ورغبة فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى والحفاظ على صدارة المجموعة، يلتقى عند الثامنة مساء الغد، الاثنين، المنتخب الوطنى الأوليمبى مع نظيره الغانى، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. يدخل أحفاد الفراعنة اللقاء وهم فى صدارة المجموعة بعد الفوز فى الجولة الأولى على منتخب مالى بهدف مصطفى محمد، بينما يملك منتخب غانا نقطة واحدة حصل عليها بعد تعادله مع منتخب الكاميرون. وحرص شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب، خلال الفترة التى سبقت مباراة اليوم على علاج الأخطاء والسلبيات التى ظهرت فى المباراة الأولى، وكادت تكلف المنتخب خسارته النقاط الثلاث، حيث عكف الجهاز الفنى فترات طويلة على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل قصارى جهدهم وعدم غياب التركيز لديهم خصوصا خلال هجمات المنافس.

وأكد غريب أن هناك بعض القصور داخل المنتخب، منها غياب التركيز لدى خطى الهجوم ووسط الملعب، مع عدم التمركز الجيد لخط الدفاع، مؤكدا أن مباراة اليوم لا غنى فيها عن الفوز والوصول للنقطة السادسة، وضمان التأهل للدور الثانى من أجل خوض مباراة الكاميرون الأخيرة فى المجموعة بأعصاب هادئة، خصوصا فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها المنتخب بعد تعرض لاعبيه للإصابة مثل ناصر ماهر ومصطفى محمد وصلاح محسن ومن قبلهم طاهر محمد طاهر الذى خرج من القائمة قبل انطلاق البطولة بساعات.

وحذر غريب اللاعبين من الأخطاء خلال اللقاء خوفًا من مفاجآت النجوم السوداء وقوتهم، وشدد عليهم بضرورة إسعاد الجماهير بعرض قوى وفوز يمنح المنتخب بطاقة التأهل والاقتراب من الحصول على تأشيرة «طوكيو».

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على الجانب الآخر، يرفع منتخب غانا الشهير بالنجوم السوداء شعار التحدى أمام الفراعنة برغبة فى تحقيق الفوز لتجديد آماله فى التأهل بعد حصوله على نقطة واحدة بتعادله مع الكاميرون 1-1 فى الجولة الأولى للبطولة، وحرص المدير الفنى إبراهيم تانكو، المدير الفنى للنجوم السوداء، على علاج الأخطاء التى وقع فيها، وشدد على ضرورة استغلال أنصاف الفرص لزيارة شباك الفراعنة والاستحواذ على الكرة طوال شوطى اللقاء، كما شاهد تسجيلًا لمباراة مصر مع مالى للوقوف على نقاط القوة والضعف عند الفراعنة لوضع الخطة المناسبة للمباراة.

وأكد مدرب غانا أن مباراة مصر ستكون صعبة للغاية، خاصة أن الفوز ضرورى لغانا، وسنعمل من البداية على التسجيل المبكر.

وأضاف أن المجموعة تضم منتخبات قوية، والجولة الثانية صعبة لأن الفوز يعنى ضمان التأهل والخسارة تضع المنتخب فى مأزق ونصبح فى حاجة لمعجزة من أجل التأهل.

وينتظر أن يدخل غانا المباراة بتشكيل مكون من وامى با وكينجسلى فوبى وإدوارد ساربونج وزكريا فوسينى وحبيب محمد وسيمون زيبو وميشيل أجيبكورنو وإيفانز منساه وعيسى عباس وياو يبواه وكوابينا أوسو.