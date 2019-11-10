شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية عشرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

إنتهت مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بقمة الجولة بين فريقي ليفربول ومانشيتر سيتي في القمة التي شهدها ملعب "أنفيلد رود" وإنتهت بثلاثية مقابل هدف للريدز.



وشهدت الجولة إستمرار صحوة ليستر سيتي الذي عمق جراح أرسنال، وتواصل إنتصارات تشيلسي، وإهتزاز نتائج توتنهام الذي تعادل على ملعب مع شيفيلد يونايتد.

جيمي فاردي

واصل جيمي فاردي تألقه وسجل هدف فريقه الأول بمرمى أرسنال في ملعب كينج باور ستاديوم ليصل للهدف الحادي عشر في صدارة لائحة هدافي الدوري.

تامي أبراهام

سجل الإنجليزي الشاب هدف فريقه الأول في مرمى ضيفه كريستال بالاس بملعب ستامفورد بريدج ليرفع رصيده للهدف رقم 10 ويواصل مطاردة فاردي.

سيرجيو أجويرو

فشل أجويرو في التسجيل في مرمى ليفربول بملعب أنفيلد كعادته حيث سجل هدف فريقه الوحيد بيرناردو سيلفا في المباراة التي إنتهت بنتيجة 3-1 لمصلحة الريدز، ويتوقف يرصيده عن الرقم 9.

بيير إيمريك أوباميانج

خسر أرسنال بثنائية نظيفة أمام ليستر سيتي بملعب كينج باور، وفشل الجابوني في التسجيل ليتوقف رصيده عند 8 أهداف.

قائمة الهدافين

1- جيمي فاردي 11هدف

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2- تامي أبراهام 10 أهداف

3- سيرجيو أجويرو 9 أهداف

4- بيير إيمريك أوباميانج 8 أهداف

5- ساديو ماني 7 أهداف

6- رحيم ستيرلنج 7 أهداف

7- محمد صلاح 6 أهداف

ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة

1- كيفين دي بروين 9 تمريرات

2- دافيد سيلفا 4 أهداف

3- أندرو روبيرستون 4 أهداف

4- إيمليانو بوينديا 4 أهداف

5- هارفي بارنز 4 أهداف

6- دوايت ماكنيل 4 أهداف

7- محمد صلاح 3 أهداف.