شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. جماهير اليمن تحتفل بالتأهل داخل ملعب "سباير" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 أشعل تأهل المنتخب الوطني للشباب لكأس آسيا 2020 في أوزباكستان لهيب الجماهير الوطنية المتواجدة في قطر، ونزلوا أرض الملعب عقب المباراة فرحة بهذا التأهل التاريخي.

وتأهل المنتخب القطري إلى نهائيات كأس آسيا 2020 للشباب التي ستقام في أوزبكستان، وذلك بعد تعادله مع منتخبنا القومي والذي تأهل أيضا كأفضل ثاني (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، بملاعب أكاديمية أسباير في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا. وصاحت الجماهير اليمنية داخل ميدان الملعب بأعل صوتها "بالروح بالدم نفديك يا يمن"، و"حيوا اليماني حيوه".

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