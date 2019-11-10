شاهد.. كواليس شجار ما حدث بين محمد طارق ولاعب قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

انتهت أحداث مباراة منتخبنا الوطني للشباب والمنتخب القطري بالتعادل الإجابي سجل الهدف اللاعب أحمد ماهر حيث يتأهل كلا الفريقين نهايات كأس آسيا للشباب 2020.



وخلال أحداث اللقاء حدثت مشادة بين اللاعب الوطني محمد طارق مع لاعب قطر الذي يرتدي الرقم 12، نرصد تلك المحادثة في الصور التالية.

الصورة 1 "سمعنا صياحك يا قذر" الصورة 2 "بس تقل بأدبك" الصورة 3 "أربيك" بعدها يتدخل لاعب قطر الاخر لتفريق الشجار.

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وارتفع رصيد المنتخب القطري إلى 7 نقاط وهو نفس رصيد اليمن، لكن فارق الأهداف منح الأفضلية للعنابي في تصدر المجموعة ومن ثم التأهل مباشرة لكأس آسيا.

على الجانب الآخر اقترب المنتخب اليمني من التأهل بنسبة كبيرة للغاية، على اعتبار أنه سيكون ضمن أفضل الفرق التي حصلت على المركز الثاني كونه حصد 7 نقاط.

جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور في الشوط الأول الذي نجح خلاله المنتخب القطري في تسجيل هدف أنهى به هذا الشوط.

وتفوق المنتخب اليمني في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف التعادل.

واستمرت محاولات المنتخب اليمني في البحث عن الفوز من أجل التأهل، لكن كل المحاولات باءت بالفشل أمام صمود الدفاع القطري.