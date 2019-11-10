قطبا القصيم ينضمان لركب المتأهلين

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

انضم فريقا التعاون والرائد إلى المتأهلين لدور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزهما على اللواء وهجر (الأحد) في دور الـ64 للبطولة.

في الأحساء، تمكن الرائد من تجاوز مضيفه هجر من الدرجة الثانية بنتيجة هدفين نظيفين جاءا عن طريق المحترف ماركو بيريز (د: 38)، وفي الشوط الثاني عزز رائد الغامدي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني (د: 50)، ولم يجد فريق الرائد صعوبة في تجاوز صاحب الأرض والجمهور.

وفي بريدة، وفي أول لقاء رسمي على ملعب ناديه أمتع فريق التعاون جماهيره بثلاثية نظيفة في شباك اللواء من الدرجة الثالثة، وجاءت عن طريق كل من: ناصر دعجاني (د: 32)، منصور المولد (هدفين 48، 75)، واعتمد مدرب التعاون باولو سيرجيو على الصف الثاني، وحقق الفريق المطلوب بالفوز والتأهل لدور الـ32 في بداية مشواره للمحافظة على لقبه.