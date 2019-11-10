ماذا قال النعيمة لكأس آسيا قبل حملها؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _الرياض

قال القائد السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صالح النعيمة لـ»مكة» إن نتيجة الفوز 1-0 التي حققها فريقه على أوراوا الياباني أمس الأول بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لم تعكس المستوى الذي قدمه لاعبو الهلال، مشيرا إلى أن النتيجة العادلة هي الفوز برباعية على أقل تقدير.

لا نوم ولا أكل

ووصف النعيمة شعوره وهو يقدم الكأس الآسيوية للجماهير وللاعبين في أرضية الملعب قبل انطلاقة المباراة بعد عقدين لاعتزله الكرة بأنه شعور لا يوصف، وقال» لم أنم ليلة المباراة، كما لم أتناول طعامي بالصورة التي اعتدتها، كون تفكيري في كيفية تجاوز أوراوا والاقتراب من لقب بطولة استعصت على الهلال كثيرا».

وأضاف «سبق أن رشحتني إدارة الهلال لحمل الكأس وتقديمه للجماهير واللاعبين عندما حل أوراوا نفسه ضيفا على الهلال في ذهاب نهائي2017 الذي انتهى بالتعادل 1-1، إلا أنني اعتذرت بسبب ظرف ما، ليتم ترشيح زميلي يوسف الثنيان لحمل الكأس».

تمتمة مع الكأس

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وحول تمتمته ببعض الكلمات في اللحظة التي سبقت حمله كأس دوري أبطال آسيا في ملعب جامعة الملك سعود، قال «خاطبت الكأس وطالبتها بالصحو نحو الزعيم، كما أشرت إلى شعار الهلال الذي كنت أرتديه لحظة حملي الكأس وقلت للكأس بالعامية «بتلحقني بعدين».

حديث خاص للبليهي

وعن آخر المواقف التي عاشها قبل انطلاقة مباراة أمس الأول، قال النعيمة «واجهت المدافع علي البليهي وقلت له بالنص: ارفع رأسك وحينها ستلعب مباراة طبيعية وستنال نجومية نجم المباراة، وبالفعل لعب مباراة جيدة وأنقذ مرماه من هدف وكاد يسجل هدفا».

قراءة مدافع

وأبدى المدافع السابق إعجابه بأداء الدفاع بقيادة الرباعي ياسر الشهراني وعلي البليهي ومحمد البريك ويانغ هيون سو، وقال» لقد نجح في مهمته بكل اقتدار، وأراح الحارس عبدالله المعيوف، حيث لم يدعه يتعرض للاختبار من قبل اليابانيين، كما أن الفريق بصفة عامة لعب بروح عالية وككتلة واحدة قدم خلالها نموذجا مميزا لكرة القدم الحديثة».

وأضاف «إن كان لدي تحفظ نسبيا، فسيكون على أداء الثنائي سيبستيان جوفينكو وبافمنتي قوميز، حيث لم يكن موازيا لأداء بقية زملائهما».

وأبدى النعيمة تفاؤله بأن يكون للهلال الكلمة في حسم لقاء الإياب باليابان.