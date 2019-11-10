صحف عالمية: الهلال ينتقم ويقترب من استعادة الزعامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

سلط عدد من وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على الفوز الذي حققه الهلال أمس الأول على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف سجله البيروفي أندريه كاريلو.

وقالت صحيفة Washington Post الأمريكية إن الهلال حقق الفوز بجدارة كونه الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللقاء.

وأفردت صحيفة PRO SPORT الرومانية تصريح مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو الذي أشار فيه إلى أن نتيجة اللقاء لم تكن مرضية عطفا على مجريات المباراة التي سيطر فيها فريقه وأضاع عددا من الفرص.

وأشادت صحيفة «gsp» الرومانية بالمدرب رازفان لوشيسكو، مثنية على نجاحه في قراءة أوراق الفريق الياباني، كما كتبت عن أداء الهلال وكيف أضاع عددا من الفرص المحققة للتسجيل.

وقالت sport max «كاريلو يقدم للبطل السعودي فرصة للانتقام»، وسردت نبذة موجزة لطريقة تسجيل الهدف الذي جاء بصناعة محمد البريك.

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وأبرزت «fox sport» صورة كاريلو على صدر صفحاتها، وكتبت بعنوان عريض»كاريلو يهزم أوراوا العنيد»، وسلطت الضوء على انتصار الهلال ووصفته بالفوز الصعب.

وبينت صحيفة «torcedores» البرازيلية أن فوز الهلال على أوراوا في لقاء الذهاب جاء من أجل استعادة الزعامة الآسيوية.

وعلى الجانب الآخر، أشادت الصحف اليابانية بحارس أوراوا فوكوشيما الذي شارك كبديل للحارس الأساسي، كما عملت على رفع الحالة المعنوية للفريق قبل نزال الإياب المقرر في 24 نوفمبر الحالي.

كما حملت الصحف اليابانية عناوين مختلفة، حيث عنونت sponichi المباراة بقولها «خسر أوراوا بالأخطاء الدفاعية وبراعة كاريلو».

وقالت صحيفة sanspo «نجح فوكوشيما الحارس البديل في التصدي للهجمات الهلالية وأخفق في صد هدف كاريلو».

وذهبت صحيفة soccerdigestweb إلى أن خسارة أوراوا في لقاء الذهاب ميزة لتحقيق اللقب في مواجهة الإياب.