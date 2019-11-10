منتخب سيدات ألمانيا يفوز على نظيره الإنجليزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حقق المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات فوزا صعبا على نظيره الإنجليزي 2 - 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول على ملعب ويمبلي.

وشهدت المباراة حضورا قياسيا بالنسبة للحضور الجماهيري لمباراة للمنتخب الإنجليزي تقام على أرضه، حيث بلغ عدد المتفرجين 768ر77 ألف مشجع.

وسجلت أليكساندرا بوب وكلارا بويل هدفي المنتخب الألماني في الدقيقتين التاسعة والأخيرة من المباراة، فيما سجلت إلين وايت هدف إنجلترا الوحيد في الدقيقة 44.

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واستطاعت حارسة مرمى المنتخب الألماني ميرلي فروميس،، أن تتصدى لركلة جزاء سددتها الإنجليزية نيكيتا باريس في الدقيقة 36.

وأصبح عدد الحاضرين للقاء قياسيا بالنسبة لمباراة للمنتخب الإنجليزي للسيدات تقام في إنجلترا، ولكنه فشل في تخطي الرقم القياسي في مباراة دولية أوروبية للسيدات، والذي بلغ 203ر80 متفرجين في نهائي أولمبياد لندن 2012.

يذكر أن الرقم القياسي لعدد الحضور العالمي لمباراة دولية للسيدات بلغ 185ر90 مشجعا، وذلك في نهائي كأس العالم 1999 في الولايات المتحدة الأمريكية.