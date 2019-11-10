فيلموتس يعود لتدريب إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طهران
وصل المدير الفني للمنتخب الإيراني، البلجيكي مارك فيلموتس إلى طهران أمس الأول لبداية مشواره مع الفريق.
ورحل فيلموتس عن إيران وهدد بالتنحي عن منصبه بسبب خلافات تتعلق بمستحقاته المالية، لكنه أجرى محادثات مع مسؤولين باتحاد الكرة الإيراني في تركيا خلال الأيام الأخيرة.
وشدد اتحاد الكرة الإيراني على أن فيلموتس حصل على مستحقاته لكن المال لم يصل لحسابه بسبب العقوبات البنكية المفروضة على طهران.
ويحاول الاتحاد الإيراني إيجاد حل لحل مشكلة الحظر على عمليات تحويل الأموال للحسابات البنكية بالخارج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يتقاضى فيلموتس نحو 4.2 مليون يورو (4.7 مليون دولار) لمدة 3 أعوام.
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