نجم استون فيلا محمود تريزيجيه يصل القاهرة غدا للإنضمام للمنتخب...

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جدة - عمرو شويل استون فيلايصل لاعب استون فيلا محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر غداً الاثنين من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني بـ"برج العرب" استعداداً لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021.
استون فيلا
استون فيلا
وكان محمود تريزيجيه سجل هدفاً في خسارة أستون فيلا أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
استون فيلا
ويعتبر هذا الهدف هو الثاني على التوالي للنجم المصري محمود تريزيجيه في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما هز شباك ليفربول في الجولة الماضية، في مباراة خسرها أستون فيلا بهدفين مقابل هدف أيضاً.
استون فيلا
ويحتل استون فيلا المركز الـ 17 برصيد 11 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
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