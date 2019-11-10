شكرا لقرائتكم نجم استون فيلا محمود تريزيجيه يصل القاهرة غدا للإنضمام للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استون فيلا يصل لاعب استون فيلا محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر غداً الاثنين من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني بـ"برج العرب" استعداداً لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021.

استون فيلا

ومن المنتظر أن يشارك نجم استون فيلا محمود تريزيجيه في تدريب المنتخب الوطني المحدد له مساء غداً الاثنين.

استون فيلا

وكان محمود تريزيجيه سجل هدفاً في خسارة أستون فيلا أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

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استون فيلا

ويعتبر هذا الهدف هو الثاني على التوالي للنجم المصري محمود تريزيجيه في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما هز شباك ليفربول في الجولة الماضية، في مباراة خسرها أستون فيلا بهدفين مقابل هدف أيضاً.

استون فيلا

ويحتل استون فيلا المركز الـ 17 برصيد 11 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".