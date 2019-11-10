شكرا لقرائتكم نجم الاتحاد السكندري ينضم للمنتخب الليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مصطفى طقطق لاعب وسط المصري البورسعيدى قد غادر اليوم أيضا للإنضمام لمعسكر المنتخب الليبى بناء على رغبة من فوزى البنزرتى المدير الفنى للفريق الذى قام بضم جميع اللاعبين المحترفين خارج الدورى المحلى للإعتماد عليهم بشكل أساسى.
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