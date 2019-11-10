شكرا لقرائتكم ثنائي الاسماعيلي يخوض تدريبات خفيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى نهاية نوفمبر الجارى فى إياب دور الــ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. Advertisements بدأ المران بمحاضرة عقدها الجهاز الفنى قبل أن يتطرق لتدريبات على التسليم والتسلم للكرات العالية والتى شأنها رفع الجوانب المهارية لدى اللاعبين. وأختتم المران بتقسمية فى ختام المران والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل منح اللاعبين التعليمات واصلاح الأخطاء.

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