شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يصل إلى طشقند استعداداً لمواجهة أوزبكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت بعثة المنتخب السعودي يوم الأحد إلى طشقند الأوزبكية استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويجري الأخضر يوم الاثنين أولى تدريباته على ملعب لوكوموتيف، قبل مواجهة أوزبكستان في الجولة الرابعة.

وكان الأخضر تعادل في أولى مبارياته بهدف لمثله أمام اليمن قبل أن يتغلب على سنغافورة ثلاثة أهداف نظيفة ويتعادل سلبياً مع فلسطين، إذ يقع في المركز الثاني بفارق نقطة عن منافسه الأوزبكي.