شكرا لقرائتكم الفيصلي يبحث عن التأهل أمام وج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع الفيصلي الى اللحاق بركب الفرق المتأهلة لدور 32، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على وج "درجة ثانية" في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، في دور 64 لكأس الملك.

ويأمل الفيصلي في أن يواصل مستوياته المميزة التي يقدمها هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر ووصيفه النصر.

وحصل الفيصلي على فرصة مشاركة الهلال في الصدارة حيث لعب مواجهته المؤجلة أمام النصر "حامل اللقب" يوم الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز الأخير 2-صفر.

Advertisements

ويتطلع الفيصلي لتكرار انجازه التاريخي الذي حققه النسخة قبل الماضية للمسابقة، حينما وصل الى المباراة النهائية والتي خسرها أمام اتحاد جدة.

وفي المقابل ستكون مهمة وج صعبة للغاية نظراً للفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين ضيفه لاسيما وأنه يحتل المركز السابع في المجموعة لمنافسات دوري الدرجة الثانية السعودي.

ويشارك وج في مسابقة كأس الملك للمرة السادسة في تاريخه حيث شارك في نسخ 83 وشارك في آخر خمس نسخ للمسابقة.

ويأمل وج في أن يعيد مستوياته المميزة التي قدمها في النسخة قبل الماضية حينما وصل الى الدور ربع النهائي، حيث أخرج الشباب وهجر، قبل أن يخسر من أهلي جدة بسداسية نظيفة.