سانت إتيان إلى المركز الثالث ورين يواصل صحوته









اسماء السيد - تقدم سانت إتيان للمركز الثالث في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على مضيفه نانت 3-2، فيما واصل رين صحوته بفوزه على ضيفه أميان 3-1 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة.

على ملعب "لا بوجوار" في نانت، انتزع سانت إتيان فوزا مستحقا من صاحب الارض، هو الثاني له تواليا في الدوري بعد الفوز على موناكو بهدف وحيد في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بفارق الاهداف عن أنجيه، ومتأخرا بفارق تسع نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر.

ويدين رجال المدرب كلود بويول بفوزهم إلى المهاجم الغابوني دنيس بوانغا الذي سجل هدفين (34 و67)، فيما سجل المدافع البيروفي ميغل تروكو هدف التعادل برأسية (22)، بعدما كان نانت افتتح التسجيل بعد 14 دقيقة من صافرة البداية بفضل لودوفيك بلا.

وأضاف عمران لوزا الهدف الثاني لفريق الـ "كاناري" بعد تمريرة من بلا وتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس ستيفان روفيه (26).

وفاز مونبلييه على ضيفه تولوز 3-صفر، تناوب على تسجيلها غايتان لابورد (43) وداميان لو تاليك (59) وتيجي سافانيه (75).

وحقق مونبلييه فوزه الخامس في مبارياته الست الاخيرة في عقر داره، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما يقبع تولوز الذي مني بخسارته السابعة هذا الموسم في المركز التاسع عشر ما قبل الاخير مع 12 نقطة.

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وفي ملعب "روازون بارك" في رين، كان أميان البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الغيني الأصل سيرو غيراسي (35)، لكن رين رد بثلاثية تناوب على تسجيلها أدريان هنو (39) والسنغالي مباي نيانغ (62) والبرازيلي رافينيا (79 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الثاني تواليا لرين والخامس هذا الموسم فتابع صحوته بعد سبع مباريات دون أي انتصار (أربع هزائم وثلاثة تعادلات).

وصعد رين إلى المركز العاشر مع مباراة مؤجلة مع مضيفه نيم من المرحلة الثانية عشرة، فيما مني أميان بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 16 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر.

وتختتم المرحلة لاحقا بلقاء مرسيليا مع ليون.

ملخص مباراة نانت وسانت اتيان:

ملخص مباراة رين واميان:

ملخص مباراة مونبلييه وتولوز: