ليفربول يكرم وفادة حامل اللقب ويبتعد 8 نقاط في الصدارة









اسماء السيد - أكرم ليفربول المتصدر وفادة ضيفه ومطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الأخيرين عندما تغلب عليه 3-1 الأحد على ملعب "أنفيلد رود" في ليفربول في قمة وختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي فابينيو (6) والمصري محمد صلاح (13) والسنغالي ساديو مانيه (51) أهداف ليفربول، والبرتغالي برناردو سيلفا (78) هدف مانشستر سيتي.

وهو الفوز الحادي عشر لليفربول هذا الموسم وحافظ على سجله خاليا من الخسارة معززا موقعه في الصدارة برصيد 34 نقطة مبتعدا بفارق ثماني نقاط أمام مطارديه الجديدين ليستر سيتي وتشلسي الفائزين على أرسنال وكريستال بالاس بنتيجة واحدة 2-صفر على التوالي السبت.

في المقابل، مني مانشستر سيتي بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 25 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع بفارق تسع نقاط خلف ليفربول.

- عقدة أنفيلد -

وقدم ليفربول الساعي إلى لقبه الأول في الدوري منذ 1990، أحد أفضل عروضه هذا الموسم واستحق النقاط الثلاث كونه كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، فيما عانى مانشستر سيتي من غياب صانع ألعابه الإسباني دافيد سيلفا وحارس مرماه البرازيلي إيدرسون بسبب الإصابة، فلم يظهر بمستواه المعهود إلا في الدقائق العشر الأخيرة مكتفيا بتقليص الفارق فقط.

لم يمنح ليفربول ضيوفه فرصة فرض أفضليتهم من البداية وهز شباكهم بهدف صاروخي لفابينيو ثم عزز بثان لصلاح بعد 13 دقيقة فقط، ثم سدوا كل المنافذ المؤدية إلى حارس مرماهم البرازيلي أليسون بيكر فصعبت مهمة رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا في العودة في النتيجة بل أن شباكهم كادت تهتز أكثر من مرة بعد ذلك.

وتكرست عقدة مانشستر سيتي ومدربه غوارديولا على ملعب أنفيلد، فحامل اللقب حقق فوزا واحدا على مضيفه في 28 مباراة، وتعرضوا لـ12 هزيمة في آخر 17 مواجهة على أرضيته مقابل خمسة تعادلات، فيما مني غوارديولا بالخسارة الرابعة له على أرض أنفيلد في مختلف المسابقات، في أسوأ نتائجه على ملعب واحد في مسيرته التدريبية الرائعة.

- يونايتد يستعيد التوازن -

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استعاد مانشستر يونايتد توازنه بفوزه على ضيفه برايتون 3-1 الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وضرب مانشستر يونايتد بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في دقيقتين عبر لاعب وسطه البرازيلي أندرياس بيريرا (17) ولاعب وسط الضيوف الهولندي دافي بروبير (19 خطأ في مرمى فريقه).

ونجح برايتون في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر مدافعه لويس دانك (64)، لكن راشفورد أعاد الفارق إلى سابق عهده بعد دقيقتين بتسجيله الهدف الثالث لفريق "الشياطين الحمر".

وهو الفوز الرابع لمانشستر يونايتد هذا الموسم والثاني في مباراته الثلاث الاخيرة في الدوري حيث عوض خسارته أمام بورنموث صفر-1 في المرحلة الماضية، وأوقف انتفاضة برايتون صاحب فوزين متتاليين قبل المرحلة الثانية عشر فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

ورفع مانشستر يونايتد، المنتشي بتأهله الخميس إلى الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز السابع بفارق الأهداف أمام ولفرهامبتون الذي عمق جراح ضيفه أستون فيلا بالفوز عليه 2-1.

وتقدم ولفرهامبتون بهدف قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول سجله البرتغالي روبن نيفيش، وعزز الدولي المكسيكي راوول خيمينيز بالهدف الثاني في الدقيقة 84، قبل أن يقلص الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه" الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثالث لولفرهامبتون هذا الموسم والأول بعد ثلاث تعادلات متتالية فرفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما مني أستون فيلا بخسارته الثالثة على التوالي والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

ملخص مباراة لفربول ومانشستر سيتي:

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون:

ملخص مباراة ولفرهامبتون وأستون فيلا: