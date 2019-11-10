شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاتحاد ينضم لمنتخب ليبيا .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الليبى أحمد شلبى لاعب الإتحاد السكندرى اليوم للإنتظام فى معسكر منتخب بلاده بتونس والذى يستعد لمواجهتى تونس وتنزانيا فى إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 .

كان الإتحاد السكندرى قد تعاقد مع أحمد شلبى فى بداية الموسم ، إلا أنه لم يشارك مع زعيم الثغر بشكل أساسى حتى الآن نظرا لإعتماد طلعت يوسف على عدد من اللاعبين .

كان مصطفى طقطق لاعب وسط المصري البورسعيدى قد غادر اليوم أيضا للإنضمام لمعسكر المنتخب الليبى بناء على رغبة من فوزى البنزرتى المدير الفنى للفريق الذى قام بضم جميع اللاعبين المحترفين خارج الدورى المحلى للإعتماد عليهم بشكل أساسى .