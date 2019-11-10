شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكا وصالح يقتربان من العودة لصفوف المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الثنائي أحمد بوسكا ومحمد صالح لاعبا المصري البورسعيدي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق المصري بقيادة الدكتور هشام مصطفى وبمتابعة من أحمد سامح أخصائي التأهيل .
كان الثنائي قد أجريا عمليتين جراحيتين قبل نحو ستة أشهر خضعا بعدها لفترة نقاهة قبل البدء في تنفيذ البرامج التأهيلي الذي اقترب من نهايته.
ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفنى للمصري بقيد اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما بشكل مباشر .
وينتظر المصرى البورسعيدى حاليا قرعة دور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية لتحديد برنامجه التدريبى خلال الفترة المقبلة .
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