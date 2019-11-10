مدرب الاسماعيلي يكشف الثلاثى الأفضل بقمة الأهلي وموقعة الجزيرة

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وأضاف يسيتش :”الفريق ككل قدم مباراة مميزة ،الأفضل فى رأيى هم محمود البدرى الظهير الأيسر وحازم مرسى المهاجم الهداف بجانب محمد عمار قلب الدفاع”.
وواصل :”هذا الفريق ينتظره مستقبل مشرق ، تصعيد اللاعبين المميزين للفريق الأول يكون حسب الحاجة الفنية ويتم اكسابهم الخبرات تدريجيا قبل الاعتماد على جهودهم فى المستقبل القريب”.
وعن مواجهة الجزيرة فى إياب دور الــ16 بكأس العرب بعد عودة نجومه أجاب المدرب الصربى :”اللقاء سيكون صعب للغاية لكنى أرى أن الموضوع متشابه ، صحيح أن الفريق الإماراتى سيستعيد نجومه ونحن أيضا سنستعيد باقى عناصرنا الأساسية وعلى رأسهم محمود دونجا”.
وأتم مدرب الإسماعيلى :”حرصت على متابعة مباريات كثيرة للفريق المنافس فى حضور نجومه العائمين سعيا لايقافهم بلقاء الإياب”.
يذكر أن الإسماعيلى قد فاز فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة سجلهما الهداف الناميبى الدولى بنسون شيلونجو.
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