شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاحد 10 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 10 / 11 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها البدء فى استخراج تأشيرات اللاعبين استعدادا للسفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى فى بداية دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا

حمدى فتحى عن الأهلى والزمالك: "والله ما لينا غير بعض"

علق حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى، على صورة أحتفال مصطفى محمد لاعب الزمالك بهدفه مع المنتخب الأوليمبى فى شباك منتخب مالى، مع رمضان صبحى لاعب الأهلى، وكذلك وجود مشجع يرتدى قميص المارد الأحمر بجوار أخر يرتدى قميص الزمالك.

سوبر كورة .. فايلر يضيف مهمة جديدة لجهازه المعاون في الأهلي

رغم توقف بطولة الدوري العام بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي في الفترة الحالية ، إلا أن عمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لا يتوقف عن العمل، استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام.

سوبر كورة.. هل يُضحى الأهلي بـ 145 مليون جنيه من أجل عيون "العفيجي"؟

باتت إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء فى موقف صعب للغاية، تجاه رمضان صبحي نجم الفريق والالعب الصاعد الواعد.

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وأصبح السؤال الأهم والأصعب فى الفترة الحالية هل يُضحى الأهلي بـ 144 مليون جنيه للاستفادة من خدمات "العفيجي" فى المواسم القادمة وذلك بعدما حدد نادي هيدرسيفليد الإنجليزي 7 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي نهائياً بعدما تنتهي إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري .

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحى

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع فيس بوك على الاحتفال بعيد ميلاد أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء، والذى أكمل اليوم عامه الـ 35.

ونشرت صفحة الأهلي صورة الجوكر وعلقت عليها، "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الجوكر أحمد فتحى.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي ، اتصالًا هاتفيًا بالثلاثى «رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي» لاعبى الأهلي المتواجدين بمعسكر المنتخب الأولمبى؛ لتحفيزهم قبل مواجهة غانا المرتقبة غدٍ الاثنين في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تحتضنها مصر وتستمر حتى الـ22 من نوفمبر الجاري .