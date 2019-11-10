- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاحد 10 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 10 / 11 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها البدء فى استخراج تأشيرات اللاعبين استعدادا للسفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى فى بداية دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا
حمدى فتحى عن الأهلى والزمالك: "والله ما لينا غير بعض"
علق حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى، على صورة أحتفال مصطفى محمد لاعب الزمالك بهدفه مع المنتخب الأوليمبى فى شباك منتخب مالى، مع رمضان صبحى لاعب الأهلى، وكذلك وجود مشجع يرتدى قميص المارد الأحمر بجوار أخر يرتدى قميص الزمالك.
سوبر كورة .. فايلر يضيف مهمة جديدة لجهازه المعاون في الأهلي
رغم توقف بطولة الدوري العام بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي في الفترة الحالية ، إلا أن عمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لا يتوقف عن العمل، استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام.
سوبر كورة.. هل يُضحى الأهلي بـ 145 مليون جنيه من أجل عيون "العفيجي"؟
باتت إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء فى موقف صعب للغاية، تجاه رمضان صبحي نجم الفريق والالعب الصاعد الواعد.
وأصبح السؤال الأهم والأصعب فى الفترة الحالية هل يُضحى الأهلي بـ 144 مليون جنيه للاستفادة من خدمات "العفيجي" فى المواسم القادمة وذلك بعدما حدد نادي هيدرسيفليد الإنجليزي 7 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي نهائياً بعدما تنتهي إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري .
الأهلي يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحى
حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع فيس بوك على الاحتفال بعيد ميلاد أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء، والذى أكمل اليوم عامه الـ 35.
ونشرت صفحة الأهلي صورة الجوكر وعلقت عليها، "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الجوكر أحمد فتحى.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار النادى الأهلى اليوم الاحد 10 / 11 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.