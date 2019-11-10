اخبار الزمالك اليوم الأحد 10/11/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 10/11/2019 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها خوض شيكابالا التدريبات مع الناشئين، وتأجيل ودية الزمالك أمام أسوان. شيكابالا يخوض مران مع ناشئى الزمالك بطلب من ميتشو طالب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بالحديث مع الناشئين الذى تم تصعيدهم مع الفريق الأول فى مران اليوم حول أهمية استغلال الفرصة والاستفادة من التواجد مع الفريق الأول واكتساب الخبرات من زملائهم. الزمالك يوافق على طلب أسوان بتأجيل الودية والبحث عن لقاء جديد الخميس تلقى الجهاز الفني لفريق الزمالك اتصالات من قبل نظيره في أسوان لطلب تأجيل اللقاء الودي المقرر له يوم الخميس المقبل على ملعب النادى الأبيض لتقام يوم الأحد المقبل. تدريبات جيم لعبد الشافي في الزمالك Advertisements خضع محمد عبد الشافي ظهير ايسر الزمالك ، لتدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية، استعدادا لمباراة انبي يوم 25 نوفمبر الجاري في الأسبوع الخامس للدوري. جلسة فنية لميتشو مع اوباما قبل مران الزمالك عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية مع يوسف أوباما لاعب وسط الفريق، علي هامش تدريبات الفريق استعدادا لمباراة انبي المقرر لها 25 نوفمبر الجاري بالاسبوع السادس للدوري. مران الزمالك.. جزع فى يد "إسلام جابر.. عودة "أوناجم".. وإراحة بوطيب عاد المغربي محمد أوناجم جناح الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بعدما حصل على راحة أمس واكتفائه بتدريبات الجيم، وظهر اللاعب المغربى في انطلاق التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي

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