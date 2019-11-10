شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر يتعافى من إصابة الخلفية ويشارك فى ودية بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى على جبر مدافع بيراميدز، من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى العضلة الخلفية، وأدت لخروجه من حسابات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر.

وشارك على جبر فى المباراة الودية التى خاضها فريق بيراميدز مساء اليوم الأحد أمام الإنتاج الحربى، على استاد الدفاع الجوى، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2/2 وأحرز ثنائية بيراميدز إبراهيم حسن وأحمد على.

كان على جبر قد أصيب مؤخرًا فى العضلة الخلفية، وهو ما جعله يخرج من حسابات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديسابر بالرغم من مشاركته مع الفريق بشكل أساسى بكأس مصر حتى المباراة النهائية أمام الزمالك والتى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة .

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