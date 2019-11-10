شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يمطر شباك الزمالك بثلاثية والأهلي يعزز صدارة دوري 99 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجاء نتائج الجولة كالتالي:
فوز بيراميدز على الإنتاج الحربي 2-1
فوز المقاولون العرب على طنطا 3-0
فوز حرس الحدود على الزمالك 3-0
تعادل إنبي مع الاتحاد 2-2
تعادل الإسماعيلي مع الأهلي 2-2،
تعادل مصر المقاصة مع إف سي مصر 0-0
فوز سموحه علي المصري 2-1
تعادل طلائع الجيش مع الجونة 1-1
تعادل أسوان مع وادي دجلة 1-1
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