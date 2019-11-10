حرس الحدود يمطر شباك الزمالك بثلاثية والأهلي يعزز صدارة دوري 99

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكانت المباراة الأبرز هي الأهلي والاسماعيلي والتي شهدت تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، إلا أن اللقاء شهد بعض المشادات بين اللاعبين لم تتجاوز أرض ملعب جامعة السويس، وأحرز أهداف الفريق الأحمر محمد شكري وصالح نصر، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة في المركز الأول . وجاء نتائج الجولة كالتالي: فوز بيراميدز على الإنتاج الحربي 2-1 فوز المقاولون العرب على طنطا 3-0 Advertisements فوز حرس الحدود على الزمالك 3-0 تعادل إنبي مع الاتحاد 2-2 تعادل الإسماعيلي مع الأهلي 2-2، تعادل مصر المقاصة مع إف سي مصر 0-0 فوز سموحه علي المصري 2-1 تعادل طلائع الجيش مع الجونة 1-1 تعادل أسوان مع وادي دجلة 1-1

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