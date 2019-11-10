سوبر كورة يكشف كواليس وأسرار خناقة شباب الأهلي والإسماعيلي.. كلمة قلبت الدنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت خناقة ومشادة كبرى بين لاعبى الإسماعيلي مواليد 99 ونظرائهم بالأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد في الإسماعيلية، وتواصل "سوبر كورة" مع مسئولى الأهى والإسماعيلى للكشف عن تفاصيل الأزمة. وكشف مصدر بالإسماعيلى لـ"سوبر كورة" تفاصيل الخناقة التي حدثت بين الفريقين، وأدت لحدوث إصابات بالغة وتم نقل بعض اللاعبين إلى المستشفى، حيث قال المصدر: "المباراة كانت تسير في هدوء والنتيجة كانت تعادل بين الفريقين 2/2، وفى الدقائق الأخيرة اعترض عمرو أنور المدير الفني لفريق الأهلي 99 على حكم المباراة لعدم احتساب خطأ لصالح فريقه". لمعرفة كواليس وأسرار خناقة شباب الأهلي والإسماعيلي عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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