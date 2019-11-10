شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. محاضرة ميودراج وتأهيل ابو اليزيد وأيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المران بمحاضرة عقدها الجهاز الفنى قبل أن يتطرق لتدريبات على التسليم والتسلم للكرات العالية والتى شأنها رفع الجوانب المهارية لدى اللاعبين. Advertisements وأختتم المران بتقسمية فى ختام المران والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل منح اللاعبين التعليمات واصلاح الأخطاء.

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