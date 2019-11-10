شكرا لقرائتكم خبر عن ثريا محمد أفضل لاعبة فى بطولة أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأشاد الاتحاد الدولى باللاعبة بعد نجاحها فى تسجيل الكثير من النقاط حتى تم وصفها كليوباترا الجديدة .
وتوجت مصر بثلاثة القاب فى البطولة الإفريقية لمنتخبات الناشئين والرجال و السيدات .
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