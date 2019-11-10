حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 10/ 11/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2019 العديد من الأخبار الرياضة الهامة، جاء فى مقدمتها، المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته استعدادًا لغانا، وشيكابالا يخوض مرانه مع ناشئى الزمالك بطلب من ميتشو، وهيدرسيفيلد يطلب 145 مليون جنيه للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي. صور.. المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته استعدادًا لغانا صور.. جمل تكتيكية ومعالجة الأخطاء فى تدريبات المنتخب الأول فيديو وصور.. المنتخب الوطنى يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحى فى المعسكر هيدرسيفيلد يطلب 145 مليون جنيه للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي الأهلي يجدد محاولات شراء "قناع" مروان محسن من إسبانيا Advertisements الخطيب يعود من رحلة فرنسا العلاجية 21 نوفمبر شيكابالا يخوض مرانه مع ناشئى الزمالك بطلب من ميتشو الزمالك يوافق على طلب أسوان بتأجيل الودية والبحث عن لقاء جديد الخميس بيراميدز يتعادل مع الإنتاج بثنائية وديًا بيراميدز يبحث عن عرض لتسويق حمودى فى يناير

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