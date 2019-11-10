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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 10/ 11/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2019 العديد من الأخبار الرياضة الهامة، جاء فى مقدمتها، المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته استعدادًا لغانا، وشيكابالا يخوض مرانه مع ناشئى الزمالك بطلب من ميتشو، وهيدرسيفيلد يطلب 145 مليون جنيه للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي.

 

صور.. المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته استعدادًا لغانا

صور.. المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته استعدادًا لغانا

 

 

صور.. جمل تكتيكية ومعالجة الأخطاء فى تدريبات المنتخب الأول

صور.. جمل تكتيكية ومعالجة الأخطاء فى تدريبات المنتخب الأول

 

فيديو وصور.. المنتخب الوطنى يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحى فى المعسكر

فيديو وصور.. المنتخب الوطنى يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحى فى المعسكر

 

 

هيدرسيفيلد يطلب 145 مليون جنيه للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي

هيدرسيفيلد يطلب 145 مليون جنيه للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي

 

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