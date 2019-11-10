شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة بتروجت الجديد يؤازر اللاعبين قبل مواجهة النصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفريق الكروى لبتروجت تدريبه الأخير بالملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت تحت قيادة مديره الفني محمد عودة و ذلك في تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً استعدادا لمواجهة النصر غدا فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

وقد حضر مجلس إدارة النادي بتشكيله الجديد والذي يتكون من: ‎مهندس إبراهيم رمضان رئيسا ، ‎اللواء جمال فوزي نائبا ، ‎المحاسب لؤي حامد أمين الصندوق ، المهندسة نهال خليل مشرفاً علي المركز الإعلامي ، مهندس محمد عبد الرحيم مشرفاً علي الأكاديميات ، مهندس إسلام مكي مشرفاً علي فرق كرة القدم ، عادل مجاهد مشرفاً علي الشئون القانونية ، عمرو طه مشرفاً علي فرق الكره الطائرة لمؤازرة اللاعبين قبل تلك المواجهة الحاسمة .

وقد دخل الفريق معسكرا مغلقا بعدما اصطحب محمد عودة 20 لاعبا و قد تعاهد اللاعبين علي بذل أقصي جهد لتحقيق الفوز في المباراة للعودة الي طريق الانتصارات بإذن الله .

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