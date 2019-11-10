وزير الرياضة يكرم محمد مصطفى وفريد قطب بجائزة "التميز" الصحفي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
كرّم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الفائزين في مسابقة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين في مجال الشباب والرياضة.
وشهدت مراسم الحفل حضور أشرف صبحي بجانب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ونال الثنائي محمد مصطفى محرر "يلا كورة ومصراوي" جائزة التميز لهذا العام بعد التحقيق الذي قام به بعنوان"حلم صلاح الضائع" حيث حصل على المركز الأول.
في المقابل، حصل المصور الصحفي بـ"يلا كورة ومصراوي" فريد قطب على المركز الثالث لمسابقة التميز لشباب الصحفيين فرع الصورة الرياضية.
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