جوارديولا: اسألوا المسئولين الكبار عن ركلتي الجزاء.. وقلت للحكم شكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بأنه شكر حكم المباراة مايكل أوليفر عقب لقاء فريقه أمام ليفربول، ورفض التعليق على عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح حامل لقب الدوري الانجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحاته عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ليفربول ردًا على عدم احتساب ركلتي جزاء: "مايك ريلي (رئيس لجنة الحكام) هو الشخص المخوّل له الإجابة حول هذا الأمر، قدموا أسئلتكم لمايك ريلي والمسئولين الكبار عن هذا."

وطلب مانشستر سيتي احتساب ركلتي جزاء بداعي لمسة اليد على ألكساندر أرنولد الأولى كانت قبل هجمة مرتدة سجل منها ليفربول الهدف الأول، والثانية أتت في الشوط الثاني حين كانت النتيجة 3-1، وفي الحالتين لم يستجب الحكم.

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وتابع جوارديولا، موضحًا ما قاله لمايكل أوليفر عقب نهاية المباراة: "لقد قلت له عقب المباراة شكرًا جزيلًا لك، لم أكن ساخرًا في هذا الأمر."

وتحدث عن المنافسة على اللقب: "هناك 7 أشهر قبل نهاية الموسم، وإذا تمكن ليفربول من الفوز بالدوري سأكون أول من يقدم لهم التهاني على العمل الجيد، أرغب في القتال حتى النهاية، إنه لفخر كبير لدوري الانجليزي وجود فريقين يرغبان في الهجوم وخلق الفرص."

ثم تحدث عن فريقه، قائلًا: "ما حدث اليوم هو أننا أظهرنا لمذا نحن الأبطال، أن تلعب في هذا الملعب الطريقة التي ظهرنا بها فهو شيء عظيم، أنا فخور للغاية بفريقي."

ورفع ليفربول الفارق مع صاحب المركز الثاني في الدوري الانجليزي إلى 8 نقاط، فيما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.