"نعم لمست يدي ولكن!".. أرنولد يعترف بالخطأ قبل تقدم ليفربول على سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

اعترف ألكسندر أرنولد ظهير نادي ليفربول بأن الكرة لمست يده داخل منطقة الجزاء قبل تسجيل فريقه للهدف الأول خلال مواجهة مانشستر سيتي.

وأشار أرنولد في تصريحات بعد المباراة، إلى أن الكرة ارتطمت في يده بالفعل، ولكن بعد أن لمست يد بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي أيضًا.

حالة من الجدل شهدتها مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي بسبب عدم احتساب الكرة كركلة جزاء ضد أرنولد، قبل أن ترتد الهجمة بهدف أول لصالح الريدز.

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وقال ظهير ليفربول: "نعم، الكرة لمست يدي ولكنها ارتطمت في يد بيرناردو سيلفا أولًا".

واختتم: "استكملنا اللعب وقمنا بمعاقبة مانشستر سيتي".

وحقق ليفربول فوزًا على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لواحد، خلال المواجهة التي سجل خلالها محمد صلاح هدفًا برأسه.