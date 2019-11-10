بالفيديو.. "غضب الفيلسوف".. جوارديولا يخرج عن شعوره بسبب حكم ليفربول وسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اعترض المدرب بيب جوراديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أداء حكم مباراة فريقه أمام ليفربول، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وخسر فريق مانشستر سيتي مواجهته أمام ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف في لقاء احتضنه ملعب أنفيلد.

وظهر جوارديولا غاضبا خلال المباراة، مطالبا باحتساب ركلة جزاء لصالح رحيم ستيرلينج بعدما دفعه ساديو ماني في الدقيقة 65 لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

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ورصدت عدسات الكاميرا، انفعال جوارديولا، حيث ذهب إلى حكم الراية وأشار له بيده في دلاله على عدم احتساب كرتان لصالح فريقه.

وبتلك النتيجة، أصبح ليفربول في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة متفوقًا عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي بثمان نقاط، وفي المقابل تراجع مانشستر سيتي للمركز الرابع برصيد 25 نقطة.