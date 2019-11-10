بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ساهم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في فوز فريه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 ، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وبتلك النتيجة، أصبح ليفربول في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة متفوقًا عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي بثمان نقاط، وفي المقابل تراجع مانشستر سيتي للمركز الرابع برصيد 25 نقطة.

سجل صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 13 من عمر المباراة برأسية بعد عرضية أرسلها روبيرتسون من الجانب الأيسر.

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سقط صلاح أرضًا في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعدما ارتطم به فيرناندينيو أثناء استخلاص الكرة، ودخل الجهاز الطبي من أجل اسعافه، لكنه عاد بعد ذلك لأرض الملعب.

وسدد صلاح تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أمسكها كلاوديو برافو على مرتين في الدقيقة 45.

وقرر المدرب كلوب، استبدال صلاح في الدقيقة 87 وشارك جو جوميز بدلًا منه من أجل تأمين نتيجة المباراة.