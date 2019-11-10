النني يشارك في فوز بيشكتاش على دينزلي بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق نادي بيشكتاش فوزه الثالث على التوالي بالدوري التركي الممتاز، مساء اليوم الأحد، بعدما تغلب على دينيزلي سبور بهدف نظيف في الجولة 11 من المسابقة.

هدف بيشكتاش الوحيد جاء في الدقيقة 70 من زمن اللقاء عن طريق نكودو الذي تسلم كرة في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، قبل أن يصوب كرة قوية داخل الشباك.

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وشارك المصري محمد النني في تشكيل بيشكتاش الأساسي ولعب المباراة بالكامل.

وارتفع رصيد بيشكتاش إلى النقطة 18 ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة بفارق الأهداف خلف مالاتاسبور الذي يمتلك نفس الرصيد.

أما دينيزلي سبور فتجمد رصيده عند 11 نقطة ليظل في المرتبة 14 بجدول الترتيب.