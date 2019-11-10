سيدات مصر يتوجن ببطولة أفريقيا "3X3" لكرة السلة لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
نجح منتخب لسيدات في التتويج ببطولة أفريقيا 3*3 للمرة الأولى في تاريخ مصر بالفوز على مالي في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.
وتغلبت سيدات مصر على مالي في المباراة النهائية بنتيجة 18-15.
وتأهلت سيدات مصر إلى المباراة النهائية بعد تغلبهن على أوغندا بنتيجة 21-17.
وخاض منتخب مصر للسيدات البطولة بثلاث لاعبات فقط، وهن ثريا محمد وهالة شعراوي ونور طلعت، بدون وجود أي لاعبة بديلة لهن.
وتعد ثريا محمد لاعبة منتخب مصر هي هدافة البطولة برصيد 48 نقطة.
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