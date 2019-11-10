مصر تتوج ببطولة إفريقيا للرجال 3X3 لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
توج منتخب مصر للرجال ببطولة أفريقيا 3*3 بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بأوغندا.
وتغلب منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية بنتيجة 21-12.
ويعد هذا اللقب هو الأول لمنتخب مصر للرجال في منافسات 3*3.
وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية على حساب مدغشقر بنتيجة 21-11 في قبل النهائي.
ولم يخسر منتخب الرجال أي مباراة خلال البطولة، حيث فاز بجميع مبارياته التي خاضها منذ بداية مشواره بالمجموعات حتى الوصول إلى منصة التتويج، وحصد البطولة.
ويعد محمد طه هو هداف بطولة افريقيا 3*3 برصيد 49 نقطة.
ويضم منتخب مصر الحائز على البطولة أربع لاعبين هم محمد طه وأحمد طارق الصباغ ورامي إبراهيم وباسم سعيد.
وبهذا اللقب، فإن بعثة مصر التي شاركت في بطولة افريقيا لمنافسات 3*3، حققت ثلاثة ألقاب من أصل 4 بطولات شاركت فيها.
حيث حققت مصر بطولة تحت 18 للناشئين، وتوج منتخب السيدات بالبطولة الثانية، قبل أن يحقق منتخب الرجال اللقب الثالث لمصر.
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