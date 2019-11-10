تقرير..صلاح يواصل دك حصون كبار بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

مواصلًا ثقته المفرطة أمام كبار بريميرليج، لم ينتظر المصري محمد صلاح نجم ليفربول أكثر من 13 دقيقة، ليضاعف تقدم فريقه امام مانشستر سيتي، بعدما تقدم زميله البرازيلي فابينيو بالهدف الأول بعد 6 دقائق، في قمة الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز هداف بريميرليج في الموسمين الأخيرين حظوظ فريقه في الفوز بثلاث نقاط ثمينة للغاية، قد تزيد حظوظه بشدة في التتويج بالبطولة الغائبة منذ 30 عامًا، في ظل ست نقاط تفصل بين الفريقين قبل المواجهة، في جدول ترتيب المسابقة الذي يتصدره ليفربول.

بهدفه في شباك حامل لقب النيختين الأخيرتين من عمر المسابقة، رفع صلاح مساهماته في المواجهات التي لعبها أمام الفرق الكبرى بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي إلى 5 أهداف خلال 4 مواجهات.

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وبدأ صلاح توهجه أمام الكبار خلال الموسم الحالي بهدفين في شباك آرسنال، خلال مواجهة الجولة الثالثة، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعزز صلاح تقدم ليفربول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والأربعين، بعد تقدم زميله الكاميروني جويل ماتيب، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والخمسين.

وساهم صلاح في فوز ثمين لفريقه على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة، بعدما صنع الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عشرة، حيث هيأ الكرة لزميله ترينت أليكساندر أرنولد عبر ركلة حرة.

وبعد غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، عاد صلاح للتألق أمام كبار بريميرليج، وسجل هدف فوز ليفربول في المباراة التي انتهت لمصلحة المتصدر بهدفين مقابل هدف، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والسبعين.