مصر تحصد جوائز بطولة إفريقيا للسلة 3X3

سيطر منتخبي مصر لكرة السلة 3*3 رجال وسيدات ، على جوائز بطولة أفريقيا لكرة السلة 3*3 والتي أختتمت اليوم في أوغندا .

حيث فازت ثريا محمد لاعبة بجائزتى أفضل لاعبة وأفضل مسجلة للنقاط برصيد 48 نقطة ، كما فاز لاعب منتخب الرجال يوسف رفعت بجائزة أفضل لاعب فى البطولة وفاز محمد طه بلقب هداف البطولة برصيد 49 نقطة .

وكان منتخب مصر للرجال ومنتخب السيدات لكرة السلة 3*3 قد حصدا لقب بطولة أفريقيا لكرة السلة 3*3 والتي أختتمت اليوم في أوغندا .

وحقق منتخب مصر للرجال لقب البطولة ، لأول مرة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الكونغو الديموقراطية بنتيجة 21/12 ، ولم يخسر منتخب الرجال أي مباراة خلال البطولة، حيث فاز بجميع

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مبارياته التي خاضها منذ بداية مشواره بالمجموعات حتى الوصول إلى المباراة النهائية والفوز البطولة.

ومثل منتخب مصر في البطولة أربعة لاعبين وهم : يوسف رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد وسيف الدين محمد، ويقود الفريق المدير الفني محمد سمير.

في حين حقق منتخب مصر للسيدات لقب البطولة ، لأول مرة في تاريخه إيضا بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب مالى بنتيجة 18/15.

وخاض منتخب مصر للسيدات البطولة بثلاث لاعبات وهن ثريا محمد وهالة شعراوي ونور طلعت .