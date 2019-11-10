بالصور.. منتخب ناشئي الجولف: تكريم الاتحاد يحفزنا لمزيد من الانتصارات

أعرب لاعبو ولاعبات منتخب مصر لناشئي وسيدات الجولف عن سعادتهم البالغة بالتكريم الذى أقامه الاتحاد بمناسبة الحصول على المركز الثانى لمراحل الناشئين 13 و15 و 18 عاما والرابع سيدات فى البطولة العربية التى اختتمت مؤخرا بالقاهرة.

وأكد اللاعبون أن هذا التكريم يحفزهم نحو مواصلة العمل بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على المستويين الفردى والجماعى فى كل البطولات المقبلة.

ووجه لاعبو الفريق والجهاز الفنى كل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد متمنين أن يكونوا دائما عند حسن الظن.

وكان اتحاد الجولف قد أقام حفل تكريم للاعبين بنادى جولف بالم هيلز بالتزامن مع بطولة بالم هيلز المفتوحة وذلك بحضور كل من نائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير وعضو مجلس الإدارة غسان قبانى والمستشار الفنى

للاتحاد محمد عطاالله ورئيس لجنة الجولف بنادى الجزيرة إبراهيم راتب.وشهدت الاحتفالية تكريم خاص للمدير المالى للاتحاد سهام عمر تقديرا لمجهوداتها الدائمة ودورها البارز بالاتحاد.وضمت قائمة الشرف من المكرمين كل من دينا أبو العلا وأمينة الحلوانى وحنان إدريس ويوسف عمرو وآدم الشامى وحسن عز الدين وإبراهيم الجزايرلى ومحمد أبو العلا وإسماعيل أبو العطا وبلال كريمة وعمر المهدى وتيمور ربيع ورانى الطويل وعلى سلامة ومحمد عمرو ومحمد ربيع بالإضافة للمدربين الثلاثة عزت أبو القاسم وأيمن محمود ووائل على.

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