كلوب: حققنا فوزًا مستحقًا على مانشستر سيتي بفضل الاستعداد الجيد للمباراة

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالفوز المهم الذب حققه فريقه اليوم على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب انفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات له عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة ولكننا تعودنا على ذلك فلا توجد مباريات سهلة في كرة القدم".

وأضاف: "دافعنا بشكل جيد وحرمنا مانشستر سيتي من الدخول في المباراة وهذه أحد أهم أسباب الفوز اليوم".

وأتم: "نفذنا ما اتفقنا عليه أنا واللاعبين

قبل المباراة بالتسديد من بعيد وحقق ما أردنا وظهر ذلك في الهدف الأول والذي منحنا الثقة للسيطرة على الأمور والفوز بالمباراة.

وحقق ليفربول فوزا مهما على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف منحته ثلاثة نقاط ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي منفردا برصيد 34 نقطة في حين تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة يحتل بها المركو الرابع.