مجلس بتروجت بتشكيله الجديد يساند فريق الكرة في مران اليوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بفريق يتروجت ‎تدربه اليوم بالملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت تحت قيادة المدير الفني محمد عودة بحضور مجلس إدارة النادي بتشكيله الجديد والذي يتكون من: ‎مهندس إبراهيم رمضان رئيسا واللواء جمال فوزي نائبا ولؤي حامد أمينا للصندوق، ونهال خليل مشرفا علي المركز الإعلامي، و محمد عبدالرحيم مشرفا علي الأكاديميات، وإسلام مكي مشرفا علي فرق كرة القدم وعادل مجاهد مشرفا علي الشئون القانونية، والدكتور عمرو طه مشرفا علي فرق الكرة الطائرة. أمينا للصندوق، ونهال خليل مشرفا علي المركز الإعلامي، و محمد عبدالرحيم مشرفا علي الأكاديميات، وإسلام مكي مشرفا علي فرق كرة القدم وعادل مجاهد مشرفا علي الشئون القانونية، والدكتور عمرو طه مشرفا علي فرق الكرة الطائرة. ودخل الفريق معسكرة المغلق عقب مران اليوم استعدادا للمباراة المهمة مع فريق نادي النصر علي ملعبه غدا الاثنين. ‎وتعهد اللاعبين خلال لقاء مجلس الاداراة على بذل أقصي جهد لتحقيق الفوز في المباراة للعودة إلي طريق الانتصارات والعودة سريعا إلى دوري الأضواء والشهرة.

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