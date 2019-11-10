جوارديولا : لعبنا مباراة كبيرة أمام ليفربول ولا نستحق الهزيمة

اكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ان فريقه قدم مباراة كبيرة ولعب بطريقته المعهودة بروح الابطال معربا عن رضاه التام عن اداء لاعبيه .

وقال جوارديولا ان فريقه لم يكن بيتحق الهزيمة وكان الافضل خلال اللقاء ، الا ان ذلك لا يقلل من قوة ليفربول الذي قدم

مباراة جيدة ايضا.

ورفض جوارديولا التعليق على اخطاء التحكيم والتي حرمت فريقه من ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء ، مؤكدا ان اداراة المباراة هي عمل الحكم ولا بمكنه التدخل فيها أو التعليق عليها، لافتا الى ان لاعبيه

قدموا ما لديهم والهزيمة اليوم لا تقلل مما قدموه في ملعب الانفلد.

وكان مانشستر سيتي قد خسر امام ليفربول اليوم بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب انفيلد ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الانجليزي ، ليتجمد رصيده عند النقطة 25 يحتل بها المركو الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي ، في حين واصل ليفربول تصدره لجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.